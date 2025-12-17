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Новини Державна зрада
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За матеріалами СБУ засуджено коригувальницю ФСБ, яка готувала серію повітряних атак РФ по Сумщині

Засуджено коригувальницю ФСБ, яка готувала серію повітряних атак

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ, яку СБУ затримала у червні 2024 року на Сумщині.

Як встановило розслідування, зловмисниця наводила російські ракетно-бомбові, артилерійські та дронові удари по прикордонних районах області, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

За матеріалами справи, завдання ФСБ виконувала 60-річна місцева агентка. Встановлено, що російська спецслужба завербувала жінку через її родичів, які проживають на території країни-агресора.

За завданням куратора фігурантка приступила до збору координат для нової серії атак по північно-східному регіону України. Серед основних "цілей" ворога були локації Сил оборони, підприємства оборонно-промислового комплексу та об’єкти життєзабезпечення.

Щоб зібрати розвіддані, жінка об’їжджала на громадському транспорті місцевість або завуальовано розпитувала "потрібну" інформацію у знайомих.

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Згодом вона отримала вказівку від куратора на формування власної інформаторської мережі з місцевих жителів.

Контррозвідка СБУ затримала агентку "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля військового об’єкта. У затриманої вилучено смартфон, на який вона фіксувала потенційні "цілі" та звітувала ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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Автор: 

СБУ (14013) Сумська область (4836) ФСБ (1554) державна зрада (1831)
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