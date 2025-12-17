За матеріалами СБУ засуджено коригувальницю ФСБ, яка готувала серію повітряних атак РФ по Сумщині
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ, яку СБУ затримала у червні 2024 року на Сумщині.
Як встановило розслідування, зловмисниця наводила російські ракетно-бомбові, артилерійські та дронові удари по прикордонних районах області, передає Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
За матеріалами справи, завдання ФСБ виконувала 60-річна місцева агентка. Встановлено, що російська спецслужба завербувала жінку через її родичів, які проживають на території країни-агресора.
За завданням куратора фігурантка приступила до збору координат для нової серії атак по північно-східному регіону України. Серед основних "цілей" ворога були локації Сил оборони, підприємства оборонно-промислового комплексу та об’єкти життєзабезпечення.
Щоб зібрати розвіддані, жінка об’їжджала на громадському транспорті місцевість або завуальовано розпитувала "потрібну" інформацію у знайомих.
Згодом вона отримала вказівку від куратора на формування власної інформаторської мережі з місцевих жителів.
Контррозвідка СБУ затримала агентку "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля військового об’єкта. У затриманої вилучено смартфон, на який вона фіксувала потенційні "цілі" та звітувала ФСБ.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль