63 із 92 випущених росіянами БпЛА знищила ППО, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські війська у ніч на 18 грудня атакували Україну 92-ма безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пуски фіксували зі напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Близько 50 із них - "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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