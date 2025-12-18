РУС
Новости Результат работы ПВО
63 из 92 выпущенных россиянами БПЛА уничтожила ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 18 декабря: как отработала ПВО?

Российские войска в ночь на 18 декабря атаковали Украину 92 беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Пуски фиксировали из направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

Около 50 из них - "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. 

Атака шахидов 18 декабря: как отработала ПВО?

