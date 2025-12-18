63 из 92 выпущенных россиянами БПЛА уничтожила ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские войска в ночь на 18 декабря атаковали Украину 92 беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пуски фиксировали из направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.
Около 50 из них - "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль