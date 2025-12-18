Доба на Донеччині: загинуло 3 людей, ще 4 - поранено внаслідок ворожих обстрілів

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 18 грудня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Покровський район

Численні будинки пошкоджено у Кучеревому Яру Шахівської громади.

Краматорський район

У Дружківці 2 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок і 12 автівок; в Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 158 людей, у тому числі 18 дітей.

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