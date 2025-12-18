Сутки на Донетчине: погибли 3 человека, еще 4 - ранены в результате вражеских обстрелов

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 18 декабря рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Многочисленные дома повреждены в Кучеревом Яру Шаховской громады.

Краматорский район

В Дружковке 2 человека погибли и 4 ранены, повреждены административное здание, частный дом и 12 автомобилей; в Алексеево-Дружковке поврежден дом. В Константиновке погиб человек, поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 158 человек, в том числе 18 детей.

