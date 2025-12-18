Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 35
У Запоріжжі та Запорізькому районі до 35 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок російської повітряної атаки 17 грудня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Запорізької обласної військової адміністрації.
Кількість постраждалих зростає
"Вже 35 поранених: запоріжці, постраждалі від вчорашнього ворожого удару, продовжують звертатися до лікарів", - ідеться в повідомленні.
Медики діагностували людям осколкові та проникаючі поранення, контузії, гостру реакцію на стрес.
- Чотири людини, які отримали травми внаслідок цієї атаки, ушпиталені у тяжкому стані.
- Загалом у лікарнях області 38 постраждалих від ворожих атак, 13 з них у тяжкому стані.
Що відомо про удар по Запоріжжю
17 грудня Росія атакувала місто керованими авіабомбами. Очільник ОВА Іван Федоров заявив про влучання у житловий будинок.
Згодом він повідомив, що РФ вдарила також по одному з обʼєктів інфраструктури - загалом три рази. Поцілили по двох житлових будинках.
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