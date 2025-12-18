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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 35

Рашисти вдарили КАБами по Запоріжжю: є влучання у житловий будинок

У Запоріжжі та Запорізькому районі до 35 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок російської повітряної атаки 17 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Запорізької обласної військової адміністрації.

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Кількість постраждалих зростає

"Вже 35 поранених: запоріжці, постраждалі від вчорашнього ворожого удару, продовжують звертатися до лікарів", - ідеться в повідомленні.

Медики діагностували людям осколкові та проникаючі поранення, контузії, гостру реакцію на стрес.

  • Чотири людини, які отримали травми внаслідок цієї атаки, ушпиталені у тяжкому стані.
  • Загалом у лікарнях області 38 постраждалих від ворожих атак, 13 з них у тяжкому стані.

Що відомо про удар по Запоріжжю

17 грудня Росія атакувала місто керованими авіабомбами. Очільник ОВА Іван Федоров заявив про влучання у житловий будинок.

Згодом він повідомив, що РФ вдарила також по одному з обʼєктів інфраструктури - загалом три рази. Поцілили по двох житлових будинках.

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Запоріжжя (2634) Запорізька область (5049) Запорізький район (667)
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