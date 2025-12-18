Удар по Запорожью: количество раненых возросло до 35

В Запорожье и Запорожском районе до 35 возросло количество людей, пострадавших в результате российской воздушной атаки 17 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Запорожской областной военной администрации.

Количество пострадавших растет

"Уже 35 раненых: запорожцы, пострадавшие от вчерашнего вражеского удара, продолжают обращаться к врачам", - говорится в сообщении.

Медики диагностировали у людей осколочные и проникающие ранения, контузии, острую реакцию на стресс.

Четыре человека, получившие травмы в результате этой атаки, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Всего в больницах области находятся 38 пострадавших от вражеских атак, 13 из них - в тяжелом состоянии.

Что известно о ударе по Запорожью

17 декабря Россия атаковала город управляемыми авиабомбами. Глава ОВА Иван Федоров заявил о попадании в жилой дом.

Впоследствии он сообщил, что РФ ударила также по одному из объектов инфраструктуры - в общей сложности, три раза. Попали по двум жилым домам.