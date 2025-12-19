Фіктивна реабілітація військових: скерувано до суду обвинувальний акт щодо директора медзакладу. ФОТО
Слідчим відділенням поліції в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на надання медичних послуг у межах програми медичних гарантій.
У ході слідства встановлено, що 71-річний директор одного з медичних закладів Харківської області, зловживаючи службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості до електронної системи охорони здоров’я щодо фактичної тривалості реабілітації пацієнтів, передає Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Зокрема, більше сотні військовослужбовців фактично перебували на лікуванні до 7 діб, однак у звітній та медичній документації було зазначено 14 діб, що є обов’язковою умовою для оплати послуг Національною службою здоров’я України.
На підставі неправдивих даних до НСЗУ подавалися звіти, за якими державі було безпідставно завдано матеріальних збитків на суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень.
Посадовцю повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нині обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті
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