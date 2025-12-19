Фіктивна реабілітація військових: скерувано до суду обвинувальний акт щодо директора медзакладу. ФОТО

Слідчим відділенням поліції в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на надання медичних послуг у межах програми медичних гарантій.

У ході слідства встановлено, що 71-річний директор одного з медичних закладів Харківської області, зловживаючи службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості до електронної системи охорони здоров’я щодо фактичної тривалості реабілітації пацієнтів, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Зокрема, більше сотні військовослужбовців фактично перебували на лікуванні до 7 діб, однак у звітній та медичній документації було зазначено 14 діб, що є обов’язковою умовою для оплати послуг Національною службою здоров’я України.

На підставі неправдивих даних до НСЗУ подавалися звіти, за якими державі було безпідставно завдано матеріальних збитків на суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті

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