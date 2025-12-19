Фиктивная реабилитация военных: направлен в суд обвинительный акт в отношении директора медучреждения. ФОТО

Следственным отделением полиции в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на оказание медицинских услуг в рамках программы медицинских гарантий.

В ходе следствия установлено, что 71-летний директор одного из медицинских учреждений Харьковской области, злоупотребляя служебным положением, внес заведомо недостоверные сведения в электронную систему здравоохранения о фактической продолжительности реабилитации пациентов, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

В частности, более сотни военнослужащих фактически находились на лечении до 7 суток, однако в отчетной и медицинской документации было указано 14 суток, что является обязательным условием для оплаты услуг Национальной службой здоровья Украины.

На основании ложных данных в НСЗУ подавались отчеты, по которым государству был безосновательно нанесен материальный ущерб на сумму более 1 миллиона 700 тысяч гривен.

Должностному лицу сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу

