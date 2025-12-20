Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 195 610 осіб (+1 090 за добу), 11 433 танки, 35 287 артсистем, 23 769 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 195 610 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 20.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб
- танків – 11 433 (+0) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 769 (+1) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 35 287 (+37) од.
- РСЗВ – 1 575 (+1) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од.
- спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.
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Путін заявив, що у зоні так званої «есвео» перебуває 700 000 російських військових. А от набрали за період повномасштабного вторгнення більше 1 700 000.
Допоможете знайти путіну зниклий 1 000 000?
Начебто, 17 грудня в москві тіло хенерала виявила його дружина.