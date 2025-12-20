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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 195 610 осіб (+1 090 за добу), 11 433 танки, 35 287 артсистем, 23 769 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 195 610 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 20.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб 
  • танків – 11 433 (+0) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 769 (+1) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 35 287 (+37) од.
  • РСЗВ – 1 575 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од.
  • спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.

Втрати ворога 19 грудня

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Автор: 

армія рф (21417) Генштаб ЗС (8585) ліквідація (4816) знищення (10463)
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Топ коментарі
+21
⛴ ССО України: «Гойда? Деталі згодом» Ймовірно палає черговий російський корабель і це його передсмертне селфі.

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20.12.2025 07:33 Відповісти
+20
Увага! Арифметичне питання до путіна, яке звісно ніколи йому не озвучать на «прямій лінії»

Путін заявив, що у зоні так званої «есвео» перебуває 700 000 російських військових. А от набрали за період повномасштабного вторгнення більше 1 700 000.

Допоможете знайти путіну зниклий 1 000 000?
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20.12.2025 07:31 Відповісти
+15
В мережі ширяться повідомлення, що нагороджений ****** за "освобождение Купянска" звєздой хероя командуючий "Западной группировкой войск" генерал-полковник Кузовльов - мертвий.
Начебто, 17 грудня в москві тіло хенерала виявила його дружина.



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20.12.2025 08:24 Відповісти

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