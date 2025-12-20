РУС
1 029 7

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 195 610 человек (+1 090 за сутки), 11 433 танка, 35 287 артсистем, 23 769 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 195 610 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек 
  • танков – 11 433 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 769 (+1) ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 35 287 (+37) ед.
  • РСЗО – 1 575 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 263 (+0) ед.
  • самолетов – 432 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.
  • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 70 721 (+130) ед.
  • специальная техника – 4 028 (+1) ед.

Потери врага 19 декабря

Увага! Арифметичне питання до путіна, яке звісно ніколи йому не озвучать на «прямій лінії»

Путін заявив, що у зоні так званої «есвео» перебуває 700 000 російських військових. А от набрали за період повномасштабного вторгнення більше 1 700 000.

Допоможете знайти путіну зниклий 1 000 000?
20.12.2025 07:31 Ответить
⛴ ССО України: «Гойда? Деталі згодом» Ймовірно палає черговий російський корабель і це його передсмертне селфі.

20.12.2025 07:33 Ответить
Сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили в Чорному морі російський патрульний корабель проєкту 22460 "Мисливець". Про це стало відомо в пʼятницю, 19 грудня.

Про це інформували моніторингові канали. У ССО ЗСУ https://t.me/ukr_sof/2346 підтвердили ураження корабля, опублікувавши його фото.
20.12.2025 07:47 Ответить
Із цих цифр цікаво одне - скільки втрат безповоротніх?
20.12.2025 07:55 Ответить
і скільки свині с'їди ?
20.12.2025 08:00 Ответить
чим більше,тим краще...
20.12.2025 08:24 Ответить
В мережі ширяться повідомлення, що нагороджений ****** за "освобождение Купянска" звєздой хероя командуючий "Западной группировкой войск" генерал-полковник Кузовльов - мертвий.
Начебто, 17 грудня в москві тіло хенерала виявила його дружина.



20.12.2025 08:24 Ответить
 
 