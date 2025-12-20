Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 195 610 человек (+1 090 за сутки), 11 433 танка, 35 287 артсистем, 23 769 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 195 610 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек
- танков – 11 433 (+0) ед.
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 769 (+1) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 35 287 (+37) ед.
- РСЗО – 1 575 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 263 (+0) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 721 (+130) ед.
- специальная техника – 4 028 (+1) ед.
Путін заявив, що у зоні так званої «есвео» перебуває 700 000 російських військових. А от набрали за період повномасштабного вторгнення більше 1 700 000.
Допоможете знайти путіну зниклий 1 000 000?
Про це інформували моніторингові канали. У ССО ЗСУ https://t.me/ukr_sof/2346 підтвердили ураження корабля, опублікувавши його фото.
Начебто, 17 грудня в москві тіло хенерала виявила його дружина.