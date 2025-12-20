Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 195 610 человек (+1 090 за сутки), 11 433 танка, 35 287 артсистем, 23 769 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 195 610 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек

танков – 11 433 (+0) ед.

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 769 (+1) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 35 287 (+37) ед.

РСЗО – 1 575 (+1) ед.

средства ПВО – 1 263 (+0) ед.

самолетов – 432 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 70 721 (+130) ед.

специальная техника – 4 028 (+1) ед.

