На фронте произошло 148 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 148 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли 26 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 3472 дрона-камикадзе и осуществили 3237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили шесть штурмовых действий оккупантов, одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один – из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Прилепки и в направлениях Избицкого.

На Купянском направлении агрессор четыре раза проводил наступательные действия в направлении населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки, Купянска.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны в сторону Дробышево, Ставков, Нового Мира, Дружелюбовки, Лимана и в районе населенного пункта Шандриголово.

Шесть вражеских штурмов отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Серебрянки, Дроновки и в сторону Платоновки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении 19 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Плещеевки, Новопавловки, Иванополья, Софиевки. Одно сражение еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Родинское, Зверово, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новоподгородного, Нового Шахово, Светлого, Гришиного, Новопавловки. В трех локациях бои не утихают до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 106 оккупантов, из которых 66 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, два мотоцикла, 26 беспилотных летательных аппаратов, девять единиц специальной техники, одно укрытие личного состава и три склада боеприпасов противника. Повреждено шесть единиц автомобильной техники и одиннадцать укрытий противника.

На Александровском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Привольное, Злагода и в сторону населенных пунктов Рыбное, Александроград, Новое Запорожье. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглась Подгавриловка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг 11 раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья. Авиация противника нанесла удары по Гуляйполю и Воздвижовке.

На Ореховском и Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.