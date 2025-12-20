У Костянтинівці регулярно відбивають атаки ворожих дронів: часто це нагадує дагестанське весілля, - 24 ОМБр

У Костянтинівці українські військові відбивають атаки ворожих FPV-дронів, іноді всі одночасно відкривають вогонь по цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на стрімі АрміяTV розповів пресофіцер 24-ї механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк.

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За його словами, нещодавно він уже вдруге за останній час власноруч збив ворожий дрон, який намагався атакувати групу журналістів.

"Це вже був другий випадок за останні два місяці, коли я збивав дрон, який підлітав так близько", — зазначив військовий.

Нагадує дагестанське весілля

Олег Петрасюк підкреслив, що FPV-дрони в Костянтинівці збивають дуже часто, адже всі підрозділи, які перебувають у місті, постійно реагують на загрозу.

"Дрон пролітає по вулиці, і по ньому ведуть вогонь усі, в кого є зброя. Часто навіть незрозуміло, хто саме його збив. Це інколи нагадує дагестанське весілля, де ведеться щільний вогонь", - розповів пресофіцер.

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