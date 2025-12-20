В Константиновке регулярно отражают атаки вражеских дронов: часто это напоминает дагестанскую свадьбу, - 24 ОМБр
В Константиновке украинские военные отражают атаки вражеских FPV-дронов, иногда все одновременно открывают огонь по цели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в стриме АрмияTV рассказал пресс-офицер 24-й механизированной бригады имени короля Данила Олег Петрасюк.
По его словам, недавно он уже второй раз за последнее время собственноручно сбил вражеский дрон, который пытался атаковать группу журналистов.
"Это уже был второй случай за последние два месяца, когда я сбивал дрон, который подлетал так близко", — отметил военный.
Напоминает дагестанскую свадьбу
Олег Петрасюк подчеркнул, что FPV-дроны в Константиновке сбивают очень часто, ведь все подразделения, находящиеся в городе, постоянно реагируют на угрозу.
"Дрон пролетает по улице, и по нему ведут огонь все, у кого есть оружие. Часто даже непонятно, кто именно его сбил. Это иногда напоминает дагестанскую свадьбу, где ведется плотный огонь", — рассказал пресс-офицер.
