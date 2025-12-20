РУС
174 4

За сутки на фронте 165 боестолкновений. Больше всего на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки российские войска совершили десятки атак на разных направлениях фронта. Больше всего штурмов зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины 

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты. Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и осуществили 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:

  • Подгавриловка Днепропетровской области;
  • Гуляйполе, Воздвижовка Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Кроме того, враг осуществил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Ситуация на фронте на утро 20 декабря

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка и в сторону населенного пункта Избицкое.

Ситуация на фронте на утро 20 декабря

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Петропавловки, Купянска, Богуславки.

Ситуация на фронте на утро 20 декабря

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Шандриголово и в сторону Дробышево, Ставок, Нового Мира, Дружелюбовки, Лимана.

Ситуация на фронте на утро 20 декабря

На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки и в сторону Платоновки, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

Ситуация на фронте на утро 20 декабря

На Краматорском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг осуществил 20 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Плещиевки, Новопавловки, Иванополья, Софиевки.

Ситуация на фронте на утро 20 декабря

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжаются тяжелые бои на Константиновском направлении: враг пытается просачиваться небольшими группами, - 24 ОМБр

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Зверово, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новоподгородного, Нового Шахово, Светлого, Гришино, Новопавловки.

Ситуация на фронте на утро 20 декабря

На Александровском направлении враг десять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Привольное, Злагода и в сторону Рыбного, Александрограда, Нового Запорожья.

Ситуация на фронте на утро 20 декабря

На Гуляйпольском направлении враг четырнадцать раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья.

Ситуация на фронте на утро 20 декабря

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть риск потери Гуляйполя в Запорожье из-за саботажа некоторых офицеров 102 бригады ТрО, - DeepState

На Ореховском направлении противник дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районе Приморского и Плавней.

Ситуация на фронте на утро 20 декабря

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад хранения военной техники, два пункта управления и еще один важный объект противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1090 человек. Также украинские воины обезвредили боевую бронированную машину, 37 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 346 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, единицу специальной и 130 единиц автомобильной техники оккупантов.

@ "На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили чергову атаку противника на Добропілля в Запорізькій області.
Російська піхота спішилася в районі ферми на східній околиці населеного пункту і потрапила під удар українських сил.
Внаслідок контрдій українські бійці зачистили населений пункт і взяли в полон двох російських штурмовиків, які вижили з тридцяти."
20.12.2025 08:53
За Мирноград мовчок
20.12.2025 09:11
Ось повідомлення від 18 грудня:

@ "У Покровську противник закріпився в районі Динасового заводу та Динасового селища в північній частині міста і на схід від нього вздовж залізниці та в районі м'ясокомбінату. Останнє просування посилює тиск на Мирноград."
20.12.2025 09:21
@ Говорять Снайпер ✙:
"На Сіверському напрямку обстановка для нас несприятлива.
Противник має на меті вийти до Закітного та Кривої Луки з метою зайняття панівних висот в цих районах
Думаю, пояснювати цілі цього тактичного задуму буде зайвим.

Більшість піхотних штурмів противника на Лиманському напрямку відсікаються, проте велика концентрація піхоти та точок зльоту дозволяє їм щоденно тримати в тонусі наші БПЛА та рубати логістику.

висоти в районі Закітного та Кривої Луки
20.12.2025 09:16
 
 