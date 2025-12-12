Продолжаются тяжелые бои на Константиновском направлении: враг пытается просачиваться небольшими группами, - 24 ОМБр

В районе Часова Яра и Константиновки продолжаются ожесточенные бои. Погодные условия ограничивают работу дронов, зато усиливается артиллерия с обеих сторон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал спикер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Константин Мельников.

Военный отметил, что за прошедшие сутки на Константиновском направлении враг 18 раз пытался найти слабое звено в обороне. Однако все его штурмы были успешно отбиты. В целом же, тактика врага не меняется. Это попытки одного-двух пехотинцев врага просочиться, закрепиться и накопиться для дальнейших атак.

"В регионе сейчас дождливо, соответственно кое-где есть туман. Это стандартно мешает работе дронов, но не только наших, но и вражеских. Соответственно больше работает артиллерия с обеих сторон. Погода не очень сильно влияет на результативность. Просто меняются средства", - рассказал спикер 24 ОМБр.

Рои дронов над Константиновкой: город стремительно разрушается войной

По словам Мельникова, Константиновка стала наглядным показателем того, насколько быстро идет война и как стремительно разрушаются города. Однако в городе все еще остаются около четырех тысяч гражданских жителей.

"Передвигаться по городу невозможно из-за постоянного присутствия дронов, иногда целыми роями. Над тобой постоянно что-то жужжит, и невооруженным глазом видно, как эти дроны летают. Тогда вопрос только в том, заметил ли тебя дрон, или у него есть более приоритетная цель. И именно в этой ситуации удивляет, что в городе остается так много людей", — отметил Мельников.

