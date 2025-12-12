Тривають важкі бої на Костянтинівському напрямку: ворог намагається просочуватися малими групами, - 24 ОМБр

У районі Часового Яру та Костянтинівки тривають запеклі бої. Погодні умови обмежують роботу дронів, натомість посилюється артилерія з обох боків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів речник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Костянтин Мельников.

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Військовий зазначив, що минулої доби на Костянтинівському напрямку ворог 18 разів намагався знайти слабку ланку в обороні. Однак всі його штурми успішно відбили. Загалом же, тактика ворога не змінюється. Це спроби одного-двох піхотинців ворога просочитися, закріпитися, і накопичуватися для подальших атак.

"У регіоні зараз дощить, відповідно де-не-де є туман. Це стандартно заважає роботі дронів, але не тільки наших, а також ворожих. Відповідно більше працює артилерія з обох боків. Погода не дуже сильно впливає на результативність. Просто змінюються засоби", - розповів речник 24 ОМБр.

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Рої дронів над Костянтинівкою: місто стрімко руйнується війною

За словами Мельникова, Костянтинівка стала наочним показником того, наскільки швидко йде війна та як стрімко руйнуються міста. Проте в місті все ще залишаються близько чотирьох тисяч цивільних мешканців.

"Пересуватися містом неможливо через постійну присутність дронів, інколи цілими роями. Над тобою постійно щось дзижчить, і неозброєним оком видно, як ці дрони літають. Тоді питання лише в тому, чи тебе помітив дрон, чи він має пріоритетнішу ціль. І саме в цій ситуації дивує, що в місті залишається так багато людей", — зазначив Мельников.

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