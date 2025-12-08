FPV-дрон атакував у Костянтинівці родину на велосипедах: батьки й двоє дітей поранені

Внаслідок атаки окупантів на Костянтинівку вранці 8 грудня поранено 4 цивільних, серед яких двоє неповнолітніх.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька ОВА.

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"8 грудня 2025 року о 09:00 окупаційні війська завдали удару по Костянтинівці за допомогою FPV-дрона. В зоні ураження опинилась родина, яка їхала по воду на двох велосипедах", - ідеться в повідомленні.

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Хто зазнав поранень

Внаслідок атаки зазнали поранень 42-річний чоловік, його дружина 32 років та двоє їх неповнолітніх дітей - 7-річна дівчинка та хлопчик 12 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію.

Стан дітей та їхнього батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надано медичну допомогу та ушпиталено.

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За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).