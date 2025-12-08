FPV-дрон атакував у Костянтинівці родину на велосипедах: батьки й двоє дітей поранені
Внаслідок атаки окупантів на Костянтинівку вранці 8 грудня поранено 4 цивільних, серед яких двоє неповнолітніх.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька ОВА.
"8 грудня 2025 року о 09:00 окупаційні війська завдали удару по Костянтинівці за допомогою FPV-дрона. В зоні ураження опинилась родина, яка їхала по воду на двох велосипедах", - ідеться в повідомленні.
Хто зазнав поранень
Внаслідок атаки зазнали поранень 42-річний чоловік, його дружина 32 років та двоє їх неповнолітніх дітей - 7-річна дівчинка та хлопчик 12 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію.
Стан дітей та їхнього батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надано медичну допомогу та ушпиталено.
За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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