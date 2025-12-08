4 людини загинули, ще 3 зазнали поранень через російські удари по Донеччині. ФОТОрепортаж
Протягом 7 грудня поліція зафіксувала 1 904 ворожі обстріли по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Наслідки ворожих обстрілів
Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок, села Гришине, Золотий Колодязь, Золоті Пруди, Рай-Олександрівка.
Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 13 житлових будинків.
Сім ударів росіяни завдали по Дружківці, переважно FPV-дронами – вбили двох цивільних осіб, ще двох чоловіків поранили. Пошкоджено 4 приватних оселі, 2 цивільних авто.
У Костянтинівці внаслідок дронових атак є загиблий і поранений.
Одна людина загинула в Лимані, пошкоджено приватний будинок.
Краматорськ ворог обстріляв 11 разів, зокрема безпілотниками різного типу. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 6 приватних будинків, магазин, адмінбудівлю, АЗС, торговий центр, 6 транспортних засобів.
В Олексієво-Дружківці FPV-дрон пошкодив приватну оселю.
На Рай-Олександрівку окупанти скинули бомбу "КАБ-250" – зруйнували заклад освіти. У Райгородку пошкоджено критичну інфраструктуру.
У Білозерському ударом БпЛА "Ланцет" пошкоджено три автомобілі комунального підприємства.
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