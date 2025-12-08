4 человека погибли, еще 3 получили ранения из-за российских ударов по Донецкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 7 декабря полиция зафиксировала 1 904 вражеских обстрела по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Последствия вражеских обстрелов
Под огнем были 11 населенных пунктов: города Белозерское, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, поселки Алексеево-Дружковка, Райгородок, села Гришино, Золотой Колодец, Золотые Пруды, Рай-Александровка.
Разрушениям подверглись 29 гражданских объектов, из них 13 жилых домов.
Семь ударов россияне нанесли по Дружковке, преимущественно FPV-дронами – убили двух гражданских лиц, еще двух мужчин ранили. Повреждены 4 частных дома, 2 гражданских автомобиля.
В Константиновке в результате дронных атак есть погибший и раненый.
Один человек погиб в Лимане, поврежден частный дом.
Краматорск враг обстрелял 11 раз, в том числе беспилотниками различного типа. Повреждены 2 многоквартирных и 6 частных домов, магазин, админздание, АЗС, торговый центр, 6 транспортных средств.
В Алексеево-Дружковке FPV-дрон повредил частный дом.
На Рай-Александровку оккупанты сбросили бомбу "КАБ-250" – разрушили учебное заведение. В Райгородке повреждена критическая инфраструктура.
В Белозерском ударом БПЛА "Ланцет" повреждены три автомобиля коммунального предприятия.
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