FPV-дрон атаковал в Константиновке семью на велосипедах: родители и двое детей ранены

В результате атаки оккупантов на Константиновку утром 8 декабря ранены 4 гражданских, среди которых двое несовершеннолетних.

об этом сообщает Донецкая ОГА.

"8 декабря 2025 года в 09:00 оккупационные войска нанесли удар по Константиновке с помощью FPV-дрона. В зоне поражения оказалась семья, которая ехала за водой на двух велосипедах", - говорится в сообщении.

Кто получил ранения

В результате атаки получили ранения 42-летний мужчина, его 32-летняя жена и двое их несовершеннолетних детей - 7-летняя девочка и 12-летний мальчик. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.

Состояние детей и их отца врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь и они госпитализированы.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).