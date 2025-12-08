РУС
Атаки беспилотников на Донетчину
568 5

FPV-дрон атаковал в Константиновке семью на велосипедах: родители и двое детей ранены

В зоне поражения оказалась семья, которая ехала за водой на велосипедах.

В результате атаки оккупантов на Константиновку утром 8 декабря ранены 4 гражданских, среди которых двое несовершеннолетних.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая ОГА.

"8 декабря 2025 года в 09:00 оккупационные войска нанесли удар по Константиновке с помощью FPV-дрона. В зоне поражения оказалась семья, которая ехала за водой на двух велосипедах", - говорится в сообщении.

Кто получил ранения

В результате атаки получили ранения 42-летний мужчина, его 32-летняя жена и двое их несовершеннолетних детей - 7-летняя девочка и 12-летний мальчик. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.

Состояние детей и их отца врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь и они госпитализированы.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Це геноцид, який заоохочують трампісти.
08.12.2025 14:35
а також провина батьків, яким байдужа доля дітей
08.12.2025 14:45
Хто ще не зрозумів що мешканці України всерівно якої національності віросповідання любиш ти і підримуєш свою армію чи ти за пуйла являються зайвими на своїй землі парашистам опаришам поирібна земля бо китайгонить з сибіру бо то їхні землі взяті в аренду басмачі і абреки заселяють міста поки п,яні московити лізуть зі своїм вялічієм в Україну і дохнуть як мухи по1000 кожен день кому потрібні їхні удови і сиріти а нах нікому ж2 набива кармани на оборонці і поставках гроші в кріпту і в монако ДУМАЙ. ТЕ ОЛЕНІ
08.12.2025 14:46
їм потрібно, щоб такі як ви, в яких в головах насрано - голосували
08.12.2025 14:59
в Костянтинівці залишились тільки ЖДУНИ.
08.12.2025 15:29
 
 