Боєць Сил оборони одним пострілом зі штурмової гвинтівки збив дрон‑камікадзе над Костянтинівкою. ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис, на якому український військовий збиває російський дрон‑камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць перебував у засідці під час прольоту безпілотника загарбників над Костянтинівкою.
Одним пострілом зі штурмової гвинтівки UAR‑15 він збив ворожу ціль.
На кадрах видно, як БпЛА окупантів вибухає під час польоту в небі.
Раніше повідомлялося, що росіяни атакували FPV-дроном цивільну жінку в Костянтинівці.
Топ коментарі
+27 Dic Dolovo
показати весь коментар07.12.2025 11:43 Відповісти Посилання
+15 Olifant
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+11 Luiza
показати весь коментар07.12.2025 11:43 Відповісти Посилання
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