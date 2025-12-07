Боєць Сил оборони одним пострілом зі штурмової гвинтівки збив дрон‑камікадзе над Костянтинівкою. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому український військовий збиває російський дрон‑камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць перебував у засідці під час прольоту безпілотника загарбників над Костянтинівкою.

Одним пострілом зі штурмової гвинтівки UAR‑15 він збив ворожу ціль.

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На кадрах видно, як БпЛА окупантів вибухає під час польоту в небі.

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Раніше повідомлялося, що росіяни атакували FPV-дроном цивільну жінку в Костянтинівці.

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