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Новини Відео Костянтинівський напрямок
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Боєць Сил оборони одним пострілом зі штурмової гвинтівки збив дрон‑камікадзе над Костянтинівкою. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому український військовий збиває російський дрон‑камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць перебував у засідці під час прольоту безпілотника загарбників над Костянтинівкою.

Одним пострілом зі штурмової гвинтівки UAR‑15 він збив ворожу ціль.

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На кадрах видно, як БпЛА окупантів вибухає під час польоту в небі.

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Раніше повідомлялося, що росіяни атакували FPV-дроном цивільну жінку в Костянтинівці.

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Автор: 

армія рф (21321) знищення (10385) Донецька область (11356) ЗСУ (8863) дрони (8485) Покровський район (1787) Костянтинівка (86)
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Топ коментарі
+27
тебе забули спитати, збивати чи ні, і де збивати.
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07.12.2025 11:43 Відповісти
+15
Крутезний постріл.
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07.12.2025 11:44 Відповісти
+11
молодець !!!
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07.12.2025 11:43 Відповісти

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