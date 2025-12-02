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Росіяни атакували FPV-дроном цивільну жінку в Костянтинівці. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували FPV-дроном цивільну жінку в Костянтинівці, на Донеччині.
Поранена, з кровотечею та переломом, добігла до медиків бригади "Хижак", інформує Цензор.НЕТ.
Бійці надали їй невідкладну допомогу: обробили рани, зупинили кровотечу, наклали шину та негайно доставили потерпілу до лікарні.
"У Костянтинівці досі залишається багато мирного населення. Але кожен вихід на вулицю може стати останнім", - попередили у Нацполіції.
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Богдан Свереденко
показати весь коментар02.12.2025 16:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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