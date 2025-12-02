Росіяни атакували FPV-дроном цивільну жінку в Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували FPV-дроном цивільну жінку в Костянтинівці, на Донеччині.

Поранена, з кровотечею та переломом, добігла до медиків бригади "Хижак", інформує Цензор.НЕТ.

Бійці надали їй невідкладну допомогу: обробили рани, зупинили кровотечу, наклали шину та негайно доставили потерпілу до лікарні.

"У Костянтинівці досі залишається багато мирного населення. Але кожен вихід на вулицю може стати останнім", - попередили у Нацполіції.

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