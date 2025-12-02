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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Росіяни атакували FPV-дроном цивільну жінку в Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували FPV-дроном цивільну жінку в Костянтинівці, на Донеччині.

Поранена, з кровотечею та переломом, добігла до медиків бригади "Хижак", інформує Цензор.НЕТ.

Бійці надали їй невідкладну допомогу: обробили рани, зупинили кровотечу, наклали шину та негайно доставили потерпілу до лікарні.

"У Костянтинівці досі залишається багато мирного населення. Але кожен вихід на вулицю може стати останнім", - попередили у Нацполіції.

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обстріл
обстріл

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Автор: 

армія рф (21275) обстріл (34484) Нацполіція (15765) Донецька область (11334) Покровський район (1782) Костянтинівка (84)
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Казахстане ! Нічого кацапам не хочеш сказати ?
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02.12.2025 16:10 Відповісти
 
 