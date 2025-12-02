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Россияне атаковали FPV-дроном гражданскую женщину в Константиновке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики атаковали FPV-дроном гражданскую женщину в Константиновке, Донецкой области.

Раненая, с кровотечением и переломом, добежала до медиков бригады "Хижак", сообщает Цензор.НЕТ.

Бойцы оказали ей неотложную помощь: обработали раны, остановили кровотечение, наложили шину и немедленно доставили пострадавшую в больницу.

"В Константиновке до сих пор остается много мирного населения. Но каждый выход на улицу может стать последним", - предупредили в Нацполиции.

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обстрел
обстрел

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Автор: 

армия РФ (23057) обстрел (33131) Нацполиция (16985) Донецкая область (12453) Покровский район (1767) Константиновка (81)
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Казахстане ! Нічого кацапам не хочеш сказати ?
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02.12.2025 16:10 Ответить
 
 