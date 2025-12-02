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Россияне атаковали FPV-дроном гражданскую женщину в Константиновке. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики атаковали FPV-дроном гражданскую женщину в Константиновке, Донецкой области.
Раненая, с кровотечением и переломом, добежала до медиков бригады "Хижак", сообщает Цензор.НЕТ.
Бойцы оказали ей неотложную помощь: обработали раны, остановили кровотечение, наложили шину и немедленно доставили пострадавшую в больницу.
"В Константиновке до сих пор остается много мирного населения. Но каждый выход на улицу может стать последним", - предупредили в Нацполиции.
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Богдан Свереденко
показать весь комментарий02.12.2025 16:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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