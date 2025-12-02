Удар РФ по Краматорску: количество погибших возросло до 2 человек
Количество погибших в результате вчерашнего удара войск РФ по Краматорску Донецкой области возросло до 2 человек.
Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Новая жертва
"Число погибших в Краматорске в результате российского удара по многоэтажке 1 декабря увеличилось до двух - спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины", - отметил он.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес удар по жилой застройке Краматорска, 4 человека ранены. Утром стало известно о гибели человека.
