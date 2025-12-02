РУС
Новости Обстрел Краматорска
496 4

Удар РФ по Краматорску: количество погибших возросло до 2 человек

Краматорск после обстрела

Количество погибших в результате вчерашнего удара войск РФ по Краматорску Донецкой области возросло до 2 человек.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новая жертва

"Число погибших в Краматорске в результате российского удара по многоэтажке 1 декабря увеличилось до двух - спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины", - отметил он.

Читайте также: Сутки в Донецкой области: под вражескими ударами Лиман, Краматорск и Константиновка. 2 человека погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес удар по жилой застройке Краматорска, 4 человека ранены. Утром стало известно о гибели человека. 

Читайте: Умер мужчина, раненный во время вражеского удара по Киеву 29 ноября

Автор: 

Краматорськ (2437) обстрел (30723) жертвы (2224) Донецкая область (11481) Краматорский район (888)
Один з народів Росії колись називася "самоїди"... Зараз вся росія може іменуваться "самоїдами"... "Асвабаждают русскаязычных" - руйнують саме "русскаязычные" райони та вбивають "русскаязычных". Підірвали Каховську ГЕС - позбавили Крим дніпровської води... Зруйнували Краматорськ - позбавили себе комплектуючих для ремонту космодрому Байконур (Краматорський завод саме цим займався)...
І так далі...
02.12.2025 13:55 Ответить
Де удар по воронєжу? Де загиблі 30 кацапів?
02.12.2025 14:07 Ответить
Неначасі (с)
02.12.2025 14:13 Ответить
А по существу - у нас нет столько БК, чтобы размениваться на не военные цели. Хотя да, было бы полезно.
02.12.2025 14:15 Ответить
 
 