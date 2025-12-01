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Новости Фото Обстрел Краматорска
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Враг нанес удар по жилой застройке Краматорска: 4 человека ранены. ФОТО

Днем 1 декабря 2025 года войска РФ обстреляли жилую застройку Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

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Повреждены дома

По его словам, в 12:55 российские войска нанесли удары по одному из микрорайонов города и по частному сектору громады.

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Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела

Есть раненые

"По предварительной информации, в результате обстрела жилой застройки ранены четыре человека - два мужчины 1951 и 1954 г.р., и две женщины 1947 и 1952 г.р.", - уточнил глава города.

Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.

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Автор: 

Краматорськ (2488) обстрел (33120) Донецкая область (12448) Краматорский район (1255)
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Ніяких ударів у відповідь нажаль не буде. Продовжуємо х тупою упоротостю зберігати комфорт ворога.
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01.12.2025 15:01 Ответить
За Краматорск взялись сучьи дети, биомусор нашего времени!
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01.12.2025 15:02 Ответить
 
 