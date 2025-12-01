Враг нанес удар по жилой застройке Краматорска: 4 человека ранены. ФОТО
Днем 1 декабря 2025 года войска РФ обстреляли жилую застройку Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждены дома
По его словам, в 12:55 российские войска нанесли удары по одному из микрорайонов города и по частному сектору громады.
Есть раненые
"По предварительной информации, в результате обстрела жилой застройки ранены четыре человека - два мужчины 1951 и 1954 г.р., и две женщины 1947 и 1952 г.р.", - уточнил глава города.
Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий01.12.2025 15:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Борис Дородный #516688
показать весь комментарий01.12.2025 15:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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