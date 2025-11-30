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Сутки в Донецкой области: под вражескими ударами Лиман, Краматорск и Константиновка. 2 человека погибли, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 29 ноября, войска РФ обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

  • По данным ОГА, в Лимане погибли 2 человека.
  • В Николаевской громаде повреждены 3 дома, админздание, автомобиль и сельхозтехника.
  • В Славянске ранен человек, повреждены 8 частных домов, админздание, кафе и 4 автомобиля.
  • В Краматорске ранен человек, повреждены многоэтажка и 30 торговых павильонов.
  • В Иверском Новодонецкой громады повреждены 4 дома и автомобиль; в Веселой Горе - склад.
  • В Дружковке повреждены 2 частных дома и линия электропередач.
  • В Константиновке ранены 3 человека, поврежден автомобиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: четверо погибших и четверо раненых, атакам подверглись три района области. ФОТОрепортаж

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области

Автор: 

Краматорськ (2487) Донецкая область (12444) Краматорский район (1254) Покровский район (1765) Дружковка (164) Константиновка (1995) Славянск (2728) Лиман (247)
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