Сутки в Донецкой области: под вражескими ударами Лиман, Краматорск и Константиновка. 2 человека погибли, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 29 ноября, войска РФ обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
- По данным ОГА, в Лимане погибли 2 человека.
- В Николаевской громаде повреждены 3 дома, админздание, автомобиль и сельхозтехника.
- В Славянске ранен человек, повреждены 8 частных домов, админздание, кафе и 4 автомобиля.
- В Краматорске ранен человек, повреждены многоэтажка и 30 торговых павильонов.
- В Иверском Новодонецкой громады повреждены 4 дома и автомобиль; в Веселой Горе - склад.
- В Дружковке повреждены 2 частных дома и линия электропередач.
- В Константиновке ранены 3 человека, поврежден автомобиль.
Бахмутский район
В Северске повреждены 3 дома.
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