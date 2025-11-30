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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під ворожими ударами Лиман, Краматорськ та Костянтинівка. 2 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 29 листопада, війська РФ обстрілювали два райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

  • За даними ОВА, у Лимані загинули 2 людини.
  • У Миколаївській громаді пошкоджено 3 будинки, адмінбудівлю, автомобіль і сільгосптехніку.
  • У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю, кав'ярню і 4 автівки.
  • У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і 30 торгових павільйонів.
  • В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 4 будинки і авто; у Веселій Горі - склад.
  • У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і лінію електропередач.
  • У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено автівку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: четверо загиблих і четверо поранених, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини
обстріл донеччини

Також читайте: РФ атакує дронами і КАБами логістику між Костянтинівкою, Дружківкою і Краматорськом, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

Автор: 

Краматорськ (932) Донецька область (11323) Краматорський район (1268) Покровський район (1780) Дружківка (165) Костянтинівка (593) Слов’янськ (831) Лиман (248)
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