Доба на Донеччині: під ворожими ударами Лиман, Краматорськ та Костянтинівка. 2 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 29 листопада, війська РФ обстрілювали два райони Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
- За даними ОВА, у Лимані загинули 2 людини.
- У Миколаївській громаді пошкоджено 3 будинки, адмінбудівлю, автомобіль і сільгосптехніку.
- У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю, кав'ярню і 4 автівки.
- У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і 30 торгових павільйонів.
- В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 4 будинки і авто; у Веселій Горі - склад.
- У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і лінію електропередач.
- У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено автівку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
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