Ворог ударив по житловій забудові Краматорська: 4 людини поранені. ФОТО

Вдень 1 грудня 2025 року війська РФ обстріляли житлову забудову Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено будинки

За його словами, о 12:55 російські війська завдали ударів по одному з мікрорайонів міста та по приватному сектору громади.

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Є поранені

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу житлової забудови поранено чотири людини - два чоловіки 1951 та 1954 р.н., та дві жінки 1947 та 1952 р.н.", - уточнив очільник міста.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить невідомо.

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