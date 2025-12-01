Ворог ударив по житловій забудові Краматорська: 4 людини поранені. ФОТО
Вдень 1 грудня 2025 року війська РФ обстріляли житлову забудову Краматорська Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено будинки
За його словами, о 12:55 російські війська завдали ударів по одному з мікрорайонів міста та по приватному сектору громади.
Є поранені
"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу житлової забудови поранено чотири людини - два чоловіки 1951 та 1954 р.н., та дві жінки 1947 та 1952 р.н.", - уточнив очільник міста.
Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить невідомо.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар01.12.2025 15:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Борис Дородный #516688
показати весь коментар01.12.2025 15:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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