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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Ворог ударив по житловій забудові Краматорська: 4 людини поранені. ФОТО

Вдень 1 грудня 2025 року війська РФ обстріляли житлову забудову Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено будинки

За його словами, о 12:55 російські війська завдали ударів по одному з мікрорайонів міста та по приватному сектору громади.

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Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу

Є поранені

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу житлової забудови поранено чотири людини - два чоловіки 1951 та 1954 р.н., та дві жінки 1947 та 1952 р.н.", - уточнив очільник міста.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить невідомо.

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Автор: 

Краматорськ (933) обстріл (34473) Донецька область (11327) Краматорський район (1272)
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Ніяких ударів у відповідь нажаль не буде. Продовжуємо х тупою упоротостю зберігати комфорт ворога.
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01.12.2025 15:01 Відповісти
За Краматорск взялись сучьи дети, биомусор нашего времени!
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01.12.2025 15:02 Відповісти
 
 