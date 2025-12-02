Удар РФ по Краматорську: кількість загиблих зросла до 2 осіб
Кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару військ РФ по Краматорську Донецької області зросла до 2 осіб.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Нова жертва
"Кількість загиблих у Краматорську, внаслідок російського удару по багатоповерхівці 1 грудня, збільшилась до двох - рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки", - зауважив він.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по житловій забудові Краматорська, 4 людини поранені. На ранок стало відомо про загибель людини.
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