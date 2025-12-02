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Новини Обстріл Краматорська
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Удар РФ по Краматорську: кількість загиблих зросла до 2 осіб

Краматорськ після обстрілу

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару військ РФ по Краматорську Донецької області зросла до 2 осіб.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова жертва

"Кількість загиблих у Краматорську, внаслідок російського удару по багатоповерхівці 1 грудня, збільшилась до двох - рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки", - зауважив він.

Також читайте: Доба на Донеччині: під ворожими ударами Лиман, Краматорськ та Костянтинівка. 2 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по житловій забудові Краматорська, 4 людини поранені. На ранок стало відомо про загибель людини. 

Читайте: Помер чоловік, поранений під час ворожого удару по Києву 29 листопада

Автор: 

Краматорськ (933) обстріл (34484) жертви (1992) Донецька область (11334) Краматорський район (1274)
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Один з народів Росії колись називася "самоїди"... Зараз вся росія може іменуваться "самоїдами"... "Асвабаждают русскаязычных" - руйнують саме "русскаязычные" райони та вбивають "русскаязычных". Підірвали Каховську ГЕС - позбавили Крим дніпровської води... Зруйнували Краматорськ - позбавили себе комплектуючих для ремонту космодрому Байконур (Краматорський завод саме цим займався)...
І так далі...
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02.12.2025 13:55 Відповісти
Де удар по воронєжу? Де загиблі 30 кацапів?
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02.12.2025 14:07 Відповісти
Неначасі (с)
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02.12.2025 14:13 Відповісти
А по существу - у нас нет столько БК, чтобы размениваться на не военные цели. Хотя да, было бы полезно.
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02.12.2025 14:15 Відповісти
 
 