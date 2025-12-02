Наслідки ворожих атак на Донеччині: 3 загиблих, 6 поранених, пошкоджено 57 будинків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський, Покровський та Бахмутський райони Донецької області.

За 1 грудня поліція зафіксувала 1 591 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, селище Новоселівка, село Спасько-Михайлівка.

Руйнувань зазнали 108 цивільних об’єктів, з них 57 житлових будинків

На Краматорськ росіяни спрямували 8 дронів, зокрема "Герань-2" – вбили цивільну особу, ще 5 жителів зазнали поранень. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 7 приватних будинків, 7 цивільних авто.

По Костянтинівці ворог завдав 12 ударів, з них 9 – бомбами "КАБ-250". Одна людина загинула й одна постраждала. Пошкоджено 11 багатоквартирних і приватний будинки, храм.

У Національній поліції опублікували відео роботи парамедиків на місті обстрілу в Краматорську.

У Лимані внаслідок влучання FPV-дрона є загиблий.

Дев’ять атак витримав Слов’янськ, росія вдарила по місту двома бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250", п’ятьма БпЛА "Герань-2" і двічі обстріляла з РСЗВ "Смерч". Руйнувань зазнали 30 приватних будинків, 8 будівель двох приватних підприємств, лікарня, котельня, нежитлове приміщення, критична інфраструктура, 14 транспортних засобів.

По Новоселівці Черкаської ТГ війська рф били з РСЗВ "Торнадо-С" "Герань-2" та БпЛА "Герань-2" – пошкодили фермерське господарство.

У Спасько-Михайлівці через атаку двох БпЛА "Герань-2" пошкоджено 1 багатоквартирний і 2 приватних будинки.

З лінії фронту евакуйовано 122 людини, у тому числі 19 дітей.

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