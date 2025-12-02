Доба на Сумщині: внаслідок атаки РФ загинув чоловік, ще 2 - постраждали, зафіксовано 70 обстрілів

Протягом доби, з ранку 1 грудня до ранку 2 грудня 2025 року, російські війська здійснили 70 обстрілів по 30 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Наслідки ворожих обстрілів

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Краснопільська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Есманьська

Шалигинська

Дружбівська

Новослобідська

Кролевецька

Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини:

до 20 ударів КАБ;

понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та нежитлові споруди;

у Білопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль;

у Есманській громаді знищено житлові будинки та пошкоджено господарчі споруди;

у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, житлові будинки, господарчі споруди;

у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено житлові будинки;

за уточненими даними, у Свеській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури

у Глухівській громаді є пошкодження нежитлових приміщень.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 4 людини.

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Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів

У Білопільській громаді через удар російського дрону по автомобілю загинув 57-річний водій транспорту, 41-річний пасажир отримав незначні ушкодження.

Крім того, по медичну допомогу до лікарів звернувся 51-річний мешканець Шалигинської громади, який постраждав 29 листопада внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю.

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