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Новини Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: внаслідок атаки РФ загинув чоловік, ще 2 - постраждали, зафіксовано 70 обстрілів

Внаслідок атаки РФ загинув чоловік, ще 2 - постраждали на Сумщині

Протягом доби, з ранку 1 грудня до ранку 2 грудня 2025 року, російські війська здійснили 70 обстрілів по 30 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Наслідки ворожих обстрілів

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Дружбівська
  • Новослобідська
  • Кролевецька
  • Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини:

  • до 20 ударів КАБ;
  • понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та нежитлові споруди;
  • у Білопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль;
  • у Есманській громаді знищено житлові будинки та пошкоджено господарчі споруди;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, житлові будинки, господарчі споруди;
  • у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено житлові будинки;
  • за уточненими даними, у Свеській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури
  • у Глухівській громаді є пошкодження нежитлових приміщень.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 4 людини.

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Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів

У Білопільській громаді через удар російського дрону по автомобілю загинув 57-річний водій транспорту, 41-річний пасажир отримав незначні ушкодження.

Крім того, по медичну допомогу до лікарів звернувся 51-річний мешканець Шалигинської громади, який постраждав 29 листопада внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю.

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Автор: 

армія рф (21275) обстріл (34484) Сумська область (4785)
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