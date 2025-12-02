Доба на Сумщині: внаслідок атаки РФ загинув чоловік, ще 2 - постраждали, зафіксовано 70 обстрілів
Протягом доби, з ранку 1 грудня до ранку 2 грудня 2025 року, російські війська здійснили 70 обстрілів по 30 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Наслідки ворожих обстрілів
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Краснопільська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Есманьська
- Шалигинська
- Дружбівська
- Новослобідська
- Кролевецька
- Великописарівська.
Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини:
- до 20 ударів КАБ;
- понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та нежитлові споруди;
- у Білопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль;
- у Есманській громаді знищено житлові будинки та пошкоджено господарчі споруди;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, житлові будинки, господарчі споруди;
- у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено житлові будинки;
- за уточненими даними, у Свеській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури
- у Глухівській громаді є пошкодження нежитлових приміщень.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 4 людини.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів
У Білопільській громаді через удар російського дрону по автомобілю загинув 57-річний водій транспорту, 41-річний пасажир отримав незначні ушкодження.
Крім того, по медичну допомогу до лікарів звернувся 51-річний мешканець Шалигинської громади, який постраждав 29 листопада внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю.
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