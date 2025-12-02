РУС
Сутки на Сумщине: в результате атаки РФ погиб мужчина, еще 2 - пострадали, зафиксировано 70 обстрелов

В результате атаки РФ погиб мужчина, еще 2 - пострадали в Сумской области

В течение суток, с утра 1 декабря до утра 2 декабря 2025 года, российские войска осуществили 70 обстрелов по 30 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Последствия вражеских обстрелов

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

  • Сумская
  • Юнаковская
  • Хотинская
  • Белопольская
  • Краснопольская
  • Середино-Будская
  • Зноб-Новгородская
  • Есманьская
  • Шалыгинская
  • Дружбовская
  • Новослободская
  • Кролевецкая
  • Великописаровская.

Враг применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БПЛА по территории Сумщины:

  • до 20 ударов КАБ;
  • более 10 сбросов ВОГ с БПЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Сумской громаде повреждены частные жилые дома и нежилые постройки;
  • в Белопольской - поврежден легковой автомобиль;
  • в Эсманьской - уничтожены жилые дома и повреждены хозяйственные постройки;
  • в Середино-Будской - поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилые дома, хозяйственные постройки;
  • в Шалыгинской - разрушен жилой дом;
  • в Зноб-Новгородской - повреждены жилые дома;
  • по уточненным данным, в Свесской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Глуховской громаде повреждены нежилые помещения.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 4 человека.

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей

В Белопольской громаде в результате удара российского дрона по автомобилю погиб 57-летний водитель транспорта, 41-летний пассажир получил незначительные повреждения.

Кроме того, за медицинской помощью к врачам обратился 51-летний житель Шалыгинской громады, который пострадал 29 ноября в результате удара FPV-дрона по автомобилю.

армия РФ (21483) обстрел (30723) Сумская область (3865)
