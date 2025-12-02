Сутки на Сумщине: в результате атаки РФ погиб мужчина, еще 2 - пострадали, зафиксировано 70 обстрелов
В течение суток, с утра 1 декабря до утра 2 декабря 2025 года, российские войска осуществили 70 обстрелов по 30 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Последствия вражеских обстрелов
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
- Сумская
- Юнаковская
- Хотинская
- Белопольская
- Краснопольская
- Середино-Будская
- Зноб-Новгородская
- Есманьская
- Шалыгинская
- Дружбовская
- Новослободская
- Кролевецкая
- Великописаровская.
Враг применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БПЛА по территории Сумщины:
- до 20 ударов КАБ;
- более 10 сбросов ВОГ с БПЛА.
Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумской области.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде повреждены частные жилые дома и нежилые постройки;
- в Белопольской - поврежден легковой автомобиль;
- в Эсманьской - уничтожены жилые дома и повреждены хозяйственные постройки;
- в Середино-Будской - поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилые дома, хозяйственные постройки;
- в Шалыгинской - разрушен жилой дом;
- в Зноб-Новгородской - повреждены жилые дома;
- по уточненным данным, в Свесской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Глуховской громаде повреждены нежилые помещения.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 4 человека.
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей
В Белопольской громаде в результате удара российского дрона по автомобилю погиб 57-летний водитель транспорта, 41-летний пассажир получил незначительные повреждения.
Кроме того, за медицинской помощью к врачам обратился 51-летний житель Шалыгинской громады, который пострадал 29 ноября в результате удара FPV-дрона по автомобилю.
