Сутки на Сумщине: в результате атаки РФ погиб мужчина, еще 2 - пострадали, зафиксировано 70 обстрелов

В течение суток, с утра 1 декабря до утра 2 декабря 2025 года, российские войска осуществили 70 обстрелов по 30 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Последствия вражеских обстрелов

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

Сумская

Юнаковская

Хотинская

Белопольская

Краснопольская

Середино-Будская

Зноб-Новгородская

Есманьская

Шалыгинская

Дружбовская

Новослободская

Кролевецкая

Великописаровская.

Враг применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БПЛА по территории Сумщины:

до 20 ударов КАБ;

более 10 сбросов ВОГ с БПЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской громаде повреждены частные жилые дома и нежилые постройки;

в Белопольской - поврежден легковой автомобиль;

в Эсманьской - уничтожены жилые дома и повреждены хозяйственные постройки;

в Середино-Будской - поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилые дома, хозяйственные постройки;

в Шалыгинской - разрушен жилой дом;

в Зноб-Новгородской - повреждены жилые дома;

по уточненным данным, в Свесской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Глуховской громаде повреждены нежилые помещения.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 4 человека.

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей

В Белопольской громаде в результате удара российского дрона по автомобилю погиб 57-летний водитель транспорта, 41-летний пассажир получил незначительные повреждения.

Кроме того, за медицинской помощью к врачам обратился 51-летний житель Шалыгинской громады, который пострадал 29 ноября в результате удара FPV-дрона по автомобилю.

