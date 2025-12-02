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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Последствия вражеских атак в Донецкой области: 3 погибших, 6 раненых, повреждены 57 домов. ВИДЕО+ФОТО

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский, Покровский и Бахмутский районы Донецкой области.

За 1 декабря полиция зафиксировала 1 591 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Под огнем находились 6 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Лиман, Славянск, поселок Новоселовка, село Спаско-Михайловка.

Разрушениям подверглись 108 гражданских объектов, из них 57 жилых домов

На Краматорск россияне направили 8 дронов, в частности "Герань-2" – убили гражданского человека, еще 5 жителей получили ранения. Повреждены 5 многоквартирных и 7 частных домов, 7 гражданских автомобилей.

По Константиновке враг нанес 12 ударов, из них 9 – бомбами "КАБ-250". Один человек погиб и один пострадал. Повреждены 11 многоквартирных и частный дома, храм.

В Национальной полиции опубликовали видео работы парамедиков на месте обстрела Краматорска.

В Лимане в результате попадания FPV-дрона есть погибший.

Девять атак выдержал Славянск, Россия ударила по городу двумя бомбами "КАБ-500" и "КАБ-250", пятью БПЛА "Герань-2" и дважды обстреляла из РСЗО "Смерч". Разрушениям подверглись 30 частных домов, 8 зданий двух частных предприятий, больница, котельная, нежилое помещение, критическая инфраструктура, 14 транспортных средств.

По Новоселовке Черкасской ТГ войска РФ били из РСЗО "Торнадо-С" "Герань-2" и БПЛА "Герань-2" – повредили фермерское хозяйство.

В Спаско-Михайловке в результате атаки двух БПЛА "Герань-2" повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома.

С линии фронта эвакуировано 122 человека, в том числе 19 детей.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Читайте: Сутки на Сумщине: в результате атаки РФ погиб мужчина, еще 2 - пострадали, зафиксировано 70 обстрелов

Автор: 

армия РФ (23057) обстрел (33131) Донецкая область (12453) Бахмутский район (853) Краматорский район (1258) Покровский район (1767)
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Ось такий він "русский мир " коли варварська орда знищує народ в центрі Європи і злочинці відчувають свою бекарність ,а рашиський злочинець терорист путін про якісь сімейні цінності відкриває свого смердючого рота і ніхто не ліквідує цю рашиську паскуду яка вбила сотні тисяч невинних людей ,серед них тисячі дітей.
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02.12.2025 10:56 Ответить
Царство Небесне загиблим.
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02.12.2025 10:58 Ответить
рівно це саме було в Сірії та Грузії, події 14 року, які висновки були зроблені - ніякі, ну зовсім ніякі, а потім 73% ненормальних вибрали у владу тупого московського блазня. Розплата від вищих сил не заставила себе чекати
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02.12.2025 11:21 Ответить
 
 