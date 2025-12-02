Последствия вражеских атак в Донецкой области: 3 погибших, 6 раненых, повреждены 57 домов. ВИДЕО+ФОТО

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский, Покровский и Бахмутский районы Донецкой области.

За 1 декабря полиция зафиксировала 1 591 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Под огнем находились 6 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Лиман, Славянск, поселок Новоселовка, село Спаско-Михайловка.

Разрушениям подверглись 108 гражданских объектов, из них 57 жилых домов

На Краматорск россияне направили 8 дронов, в частности "Герань-2" – убили гражданского человека, еще 5 жителей получили ранения. Повреждены 5 многоквартирных и 7 частных домов, 7 гражданских автомобилей.

По Константиновке враг нанес 12 ударов, из них 9 – бомбами "КАБ-250". Один человек погиб и один пострадал. Повреждены 11 многоквартирных и частный дома, храм.

В Национальной полиции опубликовали видео работы парамедиков на месте обстрела Краматорска.

В Лимане в результате попадания FPV-дрона есть погибший.

Девять атак выдержал Славянск, Россия ударила по городу двумя бомбами "КАБ-500" и "КАБ-250", пятью БПЛА "Герань-2" и дважды обстреляла из РСЗО "Смерч". Разрушениям подверглись 30 частных домов, 8 зданий двух частных предприятий, больница, котельная, нежилое помещение, критическая инфраструктура, 14 транспортных средств.

По Новоселовке Черкасской ТГ войска РФ били из РСЗО "Торнадо-С" "Герань-2" и БПЛА "Герань-2" – повредили фермерское хозяйство.

В Спаско-Михайловке в результате атаки двух БПЛА "Герань-2" повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома.

С линии фронта эвакуировано 122 человека, в том числе 19 детей.

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