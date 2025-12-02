Помер чоловік, поранений під час ворожого удару по Києву 29 листопада

Зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ, здійсненої 29 листопада 2025 року.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова жертва

"У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані", - інформує Кличко.

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За його словами, це третя жертва масованої атаки ворога на Київ 29 листопада.

Що передувало?

Вночі 28 листопада російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків.

У кількох районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.

Станом на 12:00 повідомлялося, що кількість постраждалих у столиці становила 37 осіб.

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