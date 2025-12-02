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Новини Ракетна атака на Київ
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Помер чоловік, поранений під час ворожого удару по Києву 29 листопада

Завершено роботи з ліквідації наслідків удару в Києві

Зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ, здійсненої 29 листопада 2025 року.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова жертва

"У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані", - інформує Кличко.

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За його словами, це третя жертва масованої атаки ворога на Київ 29 листопада.

Що передувало?

  • Вночі 28 листопада російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків.
  • У кількох районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.
  • Станом на 12:00 повідомлялося, що кількість постраждалих у столиці становила 37 осіб.

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