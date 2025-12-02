РУС
Новости Ракетная атака на Киев
Умер мужчина, раненный во время вражеского удара по Киеву 29 ноября

Завершены работы по ликвидации последствий удара в Киеве

Увеличилось количество жертв вражеской атаки на Киев, осуществленной 29 ноября 2025 года.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Новая жертва

"В больнице скончался мужчина, который пострадал во время вражеского обстрела столицы 29 ноября и находился в тяжелом состоянии", - информирует Кличко.

Читайте также: Завершены работы по ликвидации последствий удара РФ по Киеву: 2 погибших и 38 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

По его словам, это третья жертва массированной атаки врага на Киев 29 ноября.

Что предшествовало?

  • Ночью 28 ноября российские захватчики атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате комбинированной атаки зафиксированы повреждения жилых домов.
  • В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков сбитых БПЛА.
  • По состоянию на 12:00 сообщалось, что количество пострадавших в столице составило 37 человек.

Читайте также: Атака РФ на Киев: в двух районах еще есть отключение электроэнергии

