Умер мужчина, раненный во время вражеского удара по Киеву 29 ноября
Увеличилось количество жертв вражеской атаки на Киев, осуществленной 29 ноября 2025 года.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Новая жертва
"В больнице скончался мужчина, который пострадал во время вражеского обстрела столицы 29 ноября и находился в тяжелом состоянии", - информирует Кличко.
По его словам, это третья жертва массированной атаки врага на Киев 29 ноября.
Что предшествовало?
- Ночью 28 ноября российские захватчики атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате комбинированной атаки зафиксированы повреждения жилых домов.
- В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков сбитых БПЛА.
- По состоянию на 12:00 сообщалось, что количество пострадавших в столице составило 37 человек.
