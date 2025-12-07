Боец Сил обороны одним выстрелом из штурмовой винтовки сбил дрон-камикадзе над Константиновкой. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский военный сбивает российский дрон-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец находился в засаде во время пролета беспилотника захватчиков над Константиновкой.

Одним выстрелом из штурмовой винтовки UAR-15 он сбил вражескую цель.

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На кадрах видно, как БПЛА оккупантов взрывается во время полета в небе.

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Ранее сообщалось, что россияне атаковали FPV-дроном гражданскую женщину в Константиновке.

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