Боец Сил обороны одним выстрелом из штурмовой винтовки сбил дрон-камикадзе над Константиновкой. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский военный сбивает российский дрон-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец находился в засаде во время пролета беспилотника захватчиков над Константиновкой.
Одним выстрелом из штурмовой винтовки UAR-15 он сбил вражескую цель.
На кадрах видно, как БПЛА оккупантов взрывается во время полета в небе.
Ранее сообщалось, что россияне атаковали FPV-дроном гражданскую женщину в Константиновке.
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