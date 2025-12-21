Росіяни за добу поранили сімох людей на Херсонщині
Упродовж минулої доби окупанти продовжували атакувати населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Куди били росіяни?
Так, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Дніпровське, Білозерка, Берегове, Велетенське, Приозерне, Комишани, Софіївка, Бургунка, Веселе, Зеленівка, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Ольгівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.
Пошкодження та постраждалі
Як зазначається, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газопровід та приватний автомобіль.
"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", - повідомив голова ОВА.
Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.
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