Повітряні сили повідомили про атаку БпЛА ввечері 24 грудня (оновлено)

Увечері 24 грудня армія РФ здійснила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил Збройних сил України.

Ворожі безпілотники були зафіксовані в повітряному просторі низки регіонів. Сили ППО вживають заходів для виявлення та знищення повітряних цілей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ударних БпЛА

О 18:15 - повідомлялося про БпЛА на Чернігів із заходу та на н.п.Городня/Ріпки зі сходу.

О 18:41 - Сумщина: БпЛА в напрямку Лебедина з півночі.

О 18:44 - БпЛА продовжує рух на Полтавщину (вектор - н.п. Гадяч).

О 19:26 - швидкісна ціль на Харків.

О 19:30 - ворожі безпілотники зафіксовані над Харковом.

Оновлена інформація

О 19:54 - повідомлялося про загрозу повітряних цілей у Чернігові.

О 20:34 - швидкісна ціль на Харківщину з півночі.

Оновлена інформація

О 20:52 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:56 - на півдні від м.Запоріжжя ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний. Залучено засоби для збиття.

О 20:58 - Чернігівщина: БпЛА на Чернігів, н.п.Ріпки та Куликівку.

О 20:59 - Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 21:03 - пуски КАБ на Донеччину/схід Дніпропетровщини.

О 21:05 - пуски КАБ на Сумщину.

О 21:09 - швидкісна ціль на Запорізьку область з півдня.

О 21:25 - БпЛА на півдні Донеччини в напрямку Олександрівки, Мирнограда.

О 21:32 - БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз н.п.Боромля.

О 21:33 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

О 21:39 - швидкісна ціль в напрямку Харкова з півночі.

О 21:43 - пуски КАБ на межі Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Оновлена інформація

О 22:09 - нові БпЛА по межі Сумщини і Харківщини в південно-західному напрямку, а також безпілотники з ТОТ Херсонщини в акваторію Чорного моря.

О 22:11 - БпЛА на Харківщині курсом на/повз н.п.Савинці й Балаклія в південному напрямку.

О 22:12 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 22:20 - БпЛА в напрямку Харкова з півночі та північного заходу.

О 22:33 - БпЛА на сході та заході Харківщини, на сході Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.

О 22:39 - пуски КАБ на Донеччину.

О 22: 50 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Запорізьку область (вектор - Новомиколаївка).

О 22:50 - БпЛА в напрямку Сум з південного заходу.

О 22:52 - загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

О 22:59 - БпЛА в напрямку м.Кам'янське/м.Дніпро з півночі.

Оновлена інформація

О 23:02 - БпЛА в напрямку Чернігова з північного заходу.

О 23:03 - повідомляється про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

О 23:06 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

О 23:11 - пуски КАБ на Донеччину/схід Дніпропетровщини.

О 23:22 - Збройні сили повідомляють про рух ударних БпЛА:

на заході Харківщини, курс - південний (Дніпропетровщина);

На Дніпропетровщині:

БпЛА на сході області в напрямку на/повз Шахтарське, Межову, Письменне,

БпЛА в напрямку на/повз Дніпровське, Кам'янське, Магдалинівку в південно-західному напрямку (вектор - Криворізький р-н).

В Запорізькій області:

БпЛА повз Запоріжжя на півдні західним курсом;

БпЛА на півдні Донеччини курсом на схід Дніпропетровщини;

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - довільний.

Оновлена інформація

О 00:05 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух БпЛА:

На Дніпропетровщині:

на півдні від обласного центру повз Яворницьке в західному напрямку;

повз Томаківку на півночі західним курсом (Запорізька обл.).

На Одещині:

БпЛА в напрямку Сарати зі сходу;

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - Одещина.

О 00:05 - активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі та сході Сумщини.

О 00:10 - БпЛА на Сумщині в напрямку Сум з півночі та Путивля з північного сходу.

О 00:11 - БпЛА на Одещині з Дністровського лиману в напрямку н.п.Біляївка/Маяки.

О 00:23 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморська (Одещина).

Оновлена інформація

О 00: 33 - розвідувальні БпЛА противника на Сумщині на півдні від Путивля та на півночі Шостки та на півдні від м.Запоріжжя. Залучено засоби для збиття.

О 00:35 - БпЛА на Донеччині в напрямку Дружківки та Новодонецького.

О 01:02 - БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу.

Оновлена інформація

О 01:07 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:

на Херсонщині: в напрямку Золочева та Старого Мерчика;

на Одещині: БпЛА маневрує в районі н.п.Маяки.

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - Одещина.

О 01:48 - Одещина: БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Затоки, Чорноморська.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що унаслідок масованих обстрілів російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури України 23 грудня "Запоріжсталь" залишився повністю знеструмленим, що призвело до аварійної зупинки виробництва.

Читайте: Акваторію порту "Південний" перекрили через витік олії після російських обстрілів, ‒ АМПУ