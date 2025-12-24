РУС
Новости
623 0

Воздушные силы сообщили об атаке БПЛА вечером 24 декабря

Атака беспилотников 24 декабря

Вечером 24 декабря армия РФ осуществила очередную воздушную атаку на Украину, применив ударные дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Вражеские беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве ряда регионов. Силы ПВО принимают меры для обнаружения и уничтожения воздушных целей.

Движение ударных БПЛА

В 18:15 - сообщалось о БПЛА на Чернигов с запада и на н.п.Городня/Репки с востока.

В 18:41 - Сумская область: БПЛА в направлении Лебедина с севера.

В 18:44 - БПЛА продолжает движение на Полтавщину (вектор - н.п. Гадяч). 

В 19:26 - скоростная цель на Харьков.

В 19:30 - вражеские беспилотники зафиксированы над Харьковом.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

 

