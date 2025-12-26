13 років в’язниці отримав шпигун, який допомагав росіянам обстрілювати наші позиції на Курщині

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент-військовослужбовець Сил оборони, який шпигував для РФ.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 47-річний мобілізований, який на замовлення російської воєнної розвідки коригував ворожий вогонь по українських військах на Курському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Співробітники СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримали "крота" у березні цього року на прикордонні Сумщини.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив зловмиснику 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, окупанти завербували фігуранта через Телеграм-канал, де він публікував коментарі на підтримку збройної агресії РФ.

Встановлено, що зрадник спочатку мобілізувався до "тилового" підрозділу, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконувала завдання в Курській області.

Перебуваючи на фронті, агент збирав координати вітчизняних систем радіоелектронної боротьби та самохідно-артилерійських установок, по яких РФ готувала обстріли.

Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника ще на початковому етапі його співпраці з ворогом і затримала "на гарячому", коли він формував агентурний звіт для російського ГРУ.

На місці події у "крота" вилучено телефон із картографічними позначками українських об’єктів і коментарями для куратора з РФ. Також за місцем проживання агента виявлено незареєстровану зброю та набої.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами.

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