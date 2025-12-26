РУС
13 лет тюрьмы получил шпион, который помогал россиянам обстреливать наши позиции на Курщине

13 лет тюрьмы получил агент-военнослужащий Сил обороны

По доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент-военнослужащий Сил обороны, который шпионил для РФ.

Как установило расследование, фигурантом оказался 47-летний мобилизованный, который по заказу российской военной разведки корректировал вражеский огонь по украинским войскам на Курском направлении, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Сотрудники СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины задержали "крота" в марте этого года на границе Сумской области.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил злоумышленнику 13 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

По материалам дела, оккупанты завербовали фигуранта через Телеграм-канал, где он публиковал комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ.

Установлено, что предатель сначала мобилизовался в "тыловое" подразделение, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, которая выполняла задачи в Курской области.

Находясь на фронте, агент собирал координаты отечественных систем радиоэлектронной борьбы и самоходных артиллерийских установок, по которым РФ готовила обстрелы.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще на начальном этапе его сотрудничества с врагом и задержала "на горячем", когда он формировал агентурный отчет для российского ГРУ.

На месте происшествия у "крота" изъят телефон с картографическими отметками украинских объектов и комментариями для куратора из РФ. Также по месту жительства агента обнаружено незарегистрированное оружие и патроны.

По материалам СБУ суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану Джерело: https://censor.net/ua/n3592519

То коли ж, врешті, вже ішаку вручать підозру у держзраді.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:34 Ответить
В будь якому морально здоровому суспільстві під час війни його б просто розстріляли. Але зрадників, схоже, бережуть! Для чого? У нас уже стільки їх сидить що вистачить ... заповнити ВР, Кабмін і призначити "губернаторів"...
показать весь комментарий
26.12.2025 17:20 Ответить
 
 