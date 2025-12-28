Від початку доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень, - Генштаб

Від початку доби неділі, 28 грудня, на фронті відбулося 186 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 102 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2780 дронів-камікадзе та здійснили 2539 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Також ворог здійснив 97 обстрілів.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили одну атаку в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 146 окупантів, з яких 100 — безповоротно.

Наші захисники знищили:

дві одиниці автомобільного транспорту,

14 безпілотних літальних апаратів,

дві одиниці спеціальної техніки.

Також уразили дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.

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Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 спроб ворога просунутися уперед в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників в районі Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів та у бік Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

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