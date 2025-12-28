С начала суток на фронте произошло 186 боевых столкновений, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 28 декабря, на фронте произошло 186 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли 38 авиационных ударов, сбросив 102 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2780 дронов-камикадзе и осуществили 2539 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили две штурмовые операции оккупантов. Также враг осуществил 97 обстрелов.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилепка и в сторону Григоровки и Избицкого.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили три штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закитное, Дружелюбовка, Диброва, Озерное и Дробышево. Сейчас украинские защитники отражают одну атаку противника.

На Славянском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские воины отразили одну атаку в районе Миньковки.

На Константиновском направлении россияне 25 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 45 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка, Вольное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 146 оккупантов, из которых 100 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили:

две единицы автомобильного транспорта,

14 беспилотных летательных аппаратов,

две единицы специальной техники.

Также поражены две единицы автомобильной техники, пункт управления БПЛА и три укрытия для личного состава врага.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка. Враг нанес авиаудар по Великомихайловке.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 попыток врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков в районе Щербаков, Малой Токмачки, Степового, Плавней и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в районе Антоновского моста.

