С начала суток зафиксировано 103 боевых столкновения, наиболее горячо на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 103 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 28 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Блешня Черниговской области; Уланово, Рыжевка, Белая Береза, Искрисковщина, Бруски, Волфино, Рогизное, Кучеровка, Вовковка, Бачевск, Прогресс Сумской области.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 15 обстрелов.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилепка и в сторону Григоровки, Избицкого. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в сторону Малой Шапковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закитное, Дружелюбівка, Озерное и Дробышево. Силы обороны уже остановили восемь попыток продвижения противника, бои продолжаются в пяти локациях.

На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Миньковки.

На Константиновском направлении захватчик 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка. До сих пор продолжаются пять боевых столкновений.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 34 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлине, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шаховое, Родинское, Сергеевка. Девять боевых столкновений продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник 11 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное и в сторону населенных пунктов Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, два боевых столкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили восемь попыток врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки и Белогорья, еще четыре боевые столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили пять атак врага в районе Щербаков, Малой Токмачки, Степового и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

В Генштабе отметили, что на других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.