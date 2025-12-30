Слідом за адвокатом Коломойського Стецюком Печерський суд обрав запобіжний захід його помічнику
Печерський районний суд Києва задовольнив застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 4 млн 239 тис. грн стосовно помічника адвоката олігарха Коломойського Сергія Стецюка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прокуратура просила тримання під вартою з альтернативою застави 4 млн грн.
Раніше Печерський суд визначив запобіжний захід адвокату Коломойського Сергію Стецюку у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 4 млн 239 тис. грн, хоча прокуратура просила призначити арешт з альтернативою застави у розмірі 40 млн грн, посилаючись на майновий стан підозрюваного.
Що відомо ?
Раніше адвокату та його помічнику повідомили про підозру у шахрайському заволодінні 100 тис. доларів США одного з забудовників, повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, адвокат у червні–липні 2025 року вводив представників підприємства в оману, переконуючи їх у нібито виявлених порушеннях податкового законодавства та можливості вплинути на податкові органи. 17 липня він разом із помічником отримав 100 тис. доларів США через посередника за нібито сприяння у уникненні донарахувань податків.
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