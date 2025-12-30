Печерський суд визначив запобіжний захід адвокату Коломойського Сергію Стецюку

Печерський районний суд Києва обрав адвокату, який пов’язаний з олігархом Ігорем Коломойським, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 4 млн 239 тис. грн.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, йдеться саме про адвоката Стецюка.

Прокуратура просила призначити арешт з альтернативою застави у розмірі 40 млн грн, посилаючись на майновий стан підозрюваного.

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Що відомо ?

Раніше адвокату та його помічнику повідомили про підозру у шахрайському заволодінні 100 тис. доларів США одного з забудовників, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, адвокат у червні–липні 2025 року вводив представників підприємства в оману, переконуючи їх у нібито виявлених порушеннях податкового законодавства та можливості вплинути на податкові органи. 17 липня він разом із помічником отримав 100 тис. доларів США через посередника за нібито сприяння у уникненні донарахувань податків.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 40 млн грн, помічнику — арешту з можливістю внесення застави 4 млн грн.

Відповідно до закону, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведе суд.

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