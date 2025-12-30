Печерский суд определил меру пресечения адвокату Коломойского Сергею Стецюку

Печерский районный суд Киева избрал адвокату, связанному с Коломойским, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 млн 239 тыс. грн.

Как стало известно Цензор.НЕТ, речь идет именно об адвокате Стецюке.

Прокуратура просила назначить арест с альтернативой залога в размере 40 млн грн, ссылаясь на имущественное положение подозреваемого.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Ранее адвокату и его помощнику сообщили о подозрении в мошенническом завладении 100 тыс. долларов США одного из застройщиков, сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, адвокат в июне-июле 2025 года вводил представителей предприятия в заблуждение, убеждая их в якобы выявленных нарушениях налогового законодательства и возможности повлиять на налоговые органы. 17 июля он вместе с помощником получил 100 тыс. долларов США через посредника за якобы содействие в избежании доначислений налогов.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 40 млн грн, помощнику — ареста с возможностью внесения залога 4 млн грн.

В соответствии с законом, лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.

Читайте также: Связанную с Коломойским компанию признали банкротом из-за долга на 9 миллиардов