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Новини Результат роботи ППО
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Нічна атака БпЛА на Україну: ППО знищила 53 дрони з 61, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 6 січня ворог атакував Україну 61 БпЛА. Дрони Shahed, Гербера та інші типи безпілотників рашисти запустили  із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел – РФ, ТОТ Донецька.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО

 За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Робота ППО 6 січня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував 9 ракетами та 165 БпЛА. Знешкоджено 137 дронів, - Повітряні сили

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безпілотник БпЛА (6126) ППО (4292) Повітряні сили (3563)
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