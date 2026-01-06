Нічна атака БпЛА на Україну: ППО знищила 53 дрони з 61, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 6 січня ворог атакував Україну 61 БпЛА. Дрони Shahed, Гербера та інші типи безпілотників рашисти запустили із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел – РФ, ТОТ Донецька.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях.

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