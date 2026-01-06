Нічна атака БпЛА на Україну: ППО знищила 53 дрони з 61, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 6 січня ворог атакував Україну 61 БпЛА. Дрони Shahed, Гербера та інші типи безпілотників рашисти запустили із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел – РФ, ТОТ Донецька.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Результат роботи ППО
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях.
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