Накопичення транспорту на в’їзд в Україну фіксується у двох пунктах пропуску на кордоні, - ДПСУ

У двох пунктах пропуску на в’їзд в Україну зафіксовано накопичення транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Де є черги?

Як зазначається, станом на 08:30 навпроти пункту пропуску "Краківець" перебуває 100 автівок на в'їзд в Україну. Навпроти пункту пропуску "Шегині" на в’їзд очікує 110 автівок. В інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд не спостерігається.

Також навпроти пункту пропуску "Краківець" на в’їзд в Україну очікують 8 автобусів, навпроти пункту пропуску "Шегині" - 10 автобусів. На виїзд з України накопичення автобусів не зафіксовано.

"Закликаємо водіїв враховувати погодні умови, завчасно планувати маршрут, коректно розраховувати час у дорозі та обирати менш завантажені пункти пропуску", - додали у ДПСУ.

Чим спричинено накопичення транспорту на кордоні, наразі не зазначається.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що прикордонники прогнозують збільшення пасажиропотоку через кордон на 25% напередодні свят.

