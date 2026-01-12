Накопичення транспорту на в’їзд в Україну фіксується у двох пунктах пропуску на кордоні, - ДПСУ
У двох пунктах пропуску на в’їзд в Україну зафіксовано накопичення транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Де є черги?
Як зазначається, станом на 08:30 навпроти пункту пропуску "Краківець" перебуває 100 автівок на в'їзд в Україну. Навпроти пункту пропуску "Шегині" на в’їзд очікує 110 автівок. В інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд не спостерігається.
Також навпроти пункту пропуску "Краківець" на в’їзд в Україну очікують 8 автобусів, навпроти пункту пропуску "Шегині" - 10 автобусів. На виїзд з України накопичення автобусів не зафіксовано.
"Закликаємо водіїв враховувати погодні умови, завчасно планувати маршрут, коректно розраховувати час у дорозі та обирати менш завантажені пункти пропуску", - додали у ДПСУ.
Чим спричинено накопичення транспорту на кордоні, наразі не зазначається.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що прикордонники прогнозують збільшення пасажиропотоку через кордон на 25% напередодні свят.
